Сирия «зеркально» разорвала дипломатические отношения с Украиной - СМИ

https://racurs.ua/n172859-siriya-zerkalno-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ukrainoy-smi.html

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Сирія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною у відповідь на аналогічний крок Києва. Українська влада зробила це після того, як Дамаск офіційно визнав «незалежність» терористичних маріонеткових утворень кремля лднр.

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Міністерство закордонних справ і емігрантів Сирійської Арабської Республіки вирішило розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності, пише агентство SANA із посиланням на джерело в сирійському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС Сирії вважають, що фактично Київ розірвав відносини з Сирією у 2018 році після відмови продовжити резидентські візи сирійським дипломатам.

Режим самопроголошеного президента Сирії Башара аль-Асада зміг утвердитися лише завдяки російській військовій підтримці. Уряд Асада не має влади над усією територією країни.

Нагадаємо, міністр агрополітики допустив, що Україна може закрити доступ Сирії до українського зернового експорту через купівлю країною награбованого росіянами збіжжя. Міністр припустив, що Сирія не матиме доступу до українського експорту зерна після війни в якості покарання за поставки краденого українського зерна від росії.