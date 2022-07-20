Разведка Британии: Антоновский мост – «ахиллесова пята» россиян на Херсонщине

https://racurs.ua/n172858-razvedka-britanii-antonovskiy-most-ahillesova-pyata-rossiyan-na-hersonschine.html

Ракурс

Антонівський міст — «ахіллесова п’ята» воєнних злочинців росії у Херсонській області. Тому контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором внаслідок бойових дій в регіоні. Такий висновок зробило Міністерство оборони Великої Британії.

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Як вказано у щоденному огляді британської розвідки, 19 липня влада окупованого рф Херсона заявила про удар українських сил по Антонівському мосту через Дніпро.

Повідомлення у соціальних мережах свідчили про очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком ймовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил, — йдеться у повідомленні.

Міст — це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими москва може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки. У цю зону входить місто Херсон, що має політичне та символічне значення для кремля. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько тисячі метрів.

Антонівський міст нині пошкоджений, але придатний до експлуатації.