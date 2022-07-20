Харьков атаковали россияне, есть потерпевшие

https://racurs.ua/n172857-harkov-atakovali-rossiyane-est-poterpevshie.html

Ракурс

Атаку росіян по Харкову підтвердив 20 липня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Попередньо — є потерпілі.

.

Окрім цього, вночі в смт Золочів через обстріли сталася пожежа на території домогосподарства. Також вночі окупанти знову вдарили по Чугуєву, снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі, пошкоджено будівлю школи. Впродовж доби на Харківщині росіяни з артилерії гатили по Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових будинках та на відкритих територіях. У Балаклії одна людина загинула.

Воєнні злочинці рф з вечора обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей, Гуляйполе в Запорізькій області.

Нагадаємо, в Оперативному командуванні «Південь» раніше сьогодні повідомили, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами ППО, друга влучила в покинуту складську будівлю. На щастя, обійшлося без людських втрат.

Внаслідок російського обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені, зокрема чотири дитини.