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Ракурс
Пьянство и неповиновение командирам процветает в армии рф - Генштаб

Пьянство и неповиновение командирам процветает в армии рф — Генштаб

20 июл 2022, 09:15
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Пияцтво і непокора командирам процвітає в російській армії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



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Командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, — йдеться у повідомленні захисників України.

Також у Генштабі додали, що авіація ЗСУ разом з ракетно-артилерійськими підрозділами продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

Источник: Ракурс


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