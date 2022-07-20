путин может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать наступление ВСУ — ISW

https://racurs.ua/n172855-putin-mojet-ugrojat-yadernym-orujiem-chtoby-sderjat-nastuplenie-vsu-isw.html

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володимир путін, воєнний злочинець й президент росії, може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу Збройних сил України в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Таку думку висловили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW).

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Після анексії путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої росією території продовжаться, — йдеться в аналізі ISW.

Разом з тим аналітики вказують, що попередні натяки кремля на готовність москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.

Україна та західні партнери мають все вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки росія не анексує їх.