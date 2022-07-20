Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурмовать Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС пытается рф - Генштаб ВСУ

Штурмовать Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС пытается рф — Генштаб ВСУ

20 июл 2022, 08:27
999

Війна росії проти України триває. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, окупаційні війська воєнних злочинців рф намагаються провести наступ на Бахмут та захопити Вуглегірську ТЕС.



.

На бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Ворог також завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

На донецькому напрямку росіяни пробують штурмувати напрям Івано-Дар'ївки, тривають бої. На слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Загарбники провели розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та безуспішний наступ у напрямку Микільського.

На харківському напрямку росія обстрілювала райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров