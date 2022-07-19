Николая Тищенко лишили руководства ячейкой «Слуги народа». Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n172853-nardepa-tischenko-lishili-rukovodstva-yacheykoy-slugi-naroda-na-zakarpate.html

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Микола Тищенко, народний депутат, більше не є керівником Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу».

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Керівництво політсили достроково припинило його повноваження. Відповідне розпорядження 19 липня прийняла голова партії Олена Шуляк. Документ ухвалений згідно зі статутом партії та погоджений із головою політради Давидом Арахамією. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «СН».

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської обласної організації призначили Віктора Микиту. Передбачається, що 19 жовтня він має забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації «Слуги народу» для розв’язання питання про обрання голови організації. У цей період Микита офіційно уповноважений представляти інтереси обласної організації «слуг» у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Олена Шуляк також прокоментувала відсторонення Тищенка. Заявила, що сьогодні в умовах війни з росією «партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту й укріпленню тилу, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка, оскільки для політсили він — «пляма, потемніла в умовах війни».