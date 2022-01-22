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Ракурс
Николай Тищенко, фото: социальные сети

Тищенко забыл о половине Украины, поздравляя с Днем Соборности

22 янв 2022, 20:34
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Николай Тищенко, народный депутат из «Слуги народа» оконфузился в опубликованном в соцсети Фейсбук приветствии ко Дню Соборности Украины, который отмечают сегодня, 23 января.

В нем Тищенко почему-то упомянул только о половине государства.

С Днем Соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева и Закарпатья! — говорилось в поздравлении.

Стоит отметить, что Тищенко несколько раз редактировал это сообщение, в итоге остановившись на варианте, в котором названия регионов Украины не упоминаются.

С Днем Соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева и Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе.

Это поздравление Тищенко уже вызвало бурную реакцию со стороны пользователей соцсетей.


Напомним, Тищенко не впервые допускает ошибки в поздравлениях. Так, 7 января он поздравил украинцев с Пасхой.

Источник: Ракурс


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