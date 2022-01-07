Тищенко снова все перепутал — «Христос Воскрес» на Рождество от кума Ермака

https://racurs.ua/n165401-tischenko-snova-vse-pereputal-hristos-voskres-na-rojdestvo-ot-kuma-ermaka.html

Ракурс

Вместо Рождества Христова нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко поздравил украинцев с Пасхой. Соответствующее приветствие 7 января он выложил на своей странице в Facebook. Впоследствии он пост поправил.

Тищенко, заметив ошибку, удалил сообщение, а затем написал новое, но пост, в конце которого было написано «Христос Воскрес», успели заскриншотить.

Первая редакция поздравительного поста провисела около двух часов. В тексте появилось новое приветствие, а в конце написали, что «Христос родился! Славите его!».

К сообщению политик добавил фотографию с сыном у елки.

Тищенко — кум главы Офиса президента и один из лидеров президентской фракции «Слуга народа» — ранее неоднократно попадал в смешные ситуации.

Как-то политик заявил, что от коронавируса он вакцинировался «ковидом». Однако, поняв свою ошибку и эмоции журналиста, Тищенко добавил, что получил прививку препаратом Pfizer.

Комментируя расследование Bellingcat о вагнеровцах «слуга народа» заявил, что лить грязь на руководителя Офиса президента Андрея Ермака — это государственная измена.

В октябре 2021 года в кулуарах Рады Тищенко рассказал журналистам, что покупает говядину по 50−70 грн за 1 кг на Бессарабском рынке.

Еще раньше он называл День памяти жертв Чернобыльской катастрофы — «праздником».