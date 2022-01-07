Тищенко знову все переплутав - "Христос Воскрес" на Різдво від кума Єрмака

Замість Різдва Христового нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко привітав українців із Великоднем. Відповідне вітання 7 січня він виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Згодом він таки пост поправив.

Тищенко, помітивши помилку, видалив допис, а потім написав новий, але старе повідомлення, наприкінці якого було написано «Христос Воскрес», встигли заскрінити.

Перша редакція вітального посту провисіла приблизно дві години. У тексті з’явилося нове привітання, а в кінці написали, що «Христос народився! Славіте його!».

До допису політик додав фотографію з сином біля ялинки.

Тищенко — кум голови Офісу президента Андрія Єрмака та один із лідерів президентської фракції «Слуга народу» — раніше неодноразово потрапляв у смішні ситуації.

Якось політик заявив, що від коронавірусу він вакцинувався «ковідом». Однак, зрозумівши свою помилку та емоції журналіста, Тищенко додав, що отримав щеплення препаратом Pfizer.

Коментуючи розслідування Bellingcat про вагнерівців «слуга народу» заявив, що лити бруд на керівника Офісу президента Єрмака — це державна зрада.

У жовтні в кулуарах Ради Тищенко розповів журналістам, що купує яловичину по 50 — 70 грн за 1 кг на Бесарабському ринку.

Ще раніше він називав День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи — «святом».