Тищенко забув про половину України, вітаючи з Днем Соборності

Микола Тищенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n166047-tyschenko-zabuv-pro-polovynu-ukrayiny-vitauchy-z-dnem-sobornosti.html

Ракурс

Микола Тищенко, народний депутат зі «Слуги народу» осоромився в опублікованому в соцмережі Фейсбук привітанні до Дня Соборності України, який відзначають сьогодні, 23 січня.

У ньому Тищенко чомусь згадав лише про половину держави.

З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва та Закарпаття! — йшлося в привітанні.

Варто зазначити, що Тищенко кілька разів редагував це повідомлення, зрештою зупинившись на варіанті, в якому назви регіонів України не згадуються.

З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва та Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом.

Привітання Тищенка вже викликало бурхливу реакцію з боку користувачів соцмереж.

Нагадаємо, Тищенко не вперше допускає помилки у привітаннях. Так, 7 січня він привітав українців із Великоднем.