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Ракурс
Микола Тищенко, фото: соціальні мережі

Тищенко забув про половину України, вітаючи з Днем Соборності

22 січ 2022, 20:34
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Микола Тищенко, народний депутат зі «Слуги народу» осоромився в опублікованому в соцмережі Фейсбук привітанні до Дня Соборності України, який відзначають сьогодні, 23 січня.

У ньому Тищенко чомусь згадав лише про половину держави.

З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва та Закарпаття! — йшлося в привітанні.

Варто зазначити, що Тищенко кілька разів редагував це повідомлення, зрештою зупинившись на варіанті, в якому назви регіонів України не згадуються.

З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва та Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом.

Привітання Тищенка вже викликало бурхливу реакцію з боку користувачів соцмереж.


Нагадаємо, Тищенко не вперше допускає помилки у привітаннях. Так, 7 січня він привітав українців із Великоднем.

Джерело: Ракурс


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