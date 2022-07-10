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Ракурс
Микола Тищенко та Мар’яна Безугла, фото: Мар’яна Безугла

Безугла ініціює виключення зі «Слуги народу» Тищенка

10 лип 2022, 13:59
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Мар’яна Безугла, депутат фракції «Слуги народу», ініціює виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка.



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Про це Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Буду звертатися до голови фракції «Слуга народу» щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же «титан», він же «велюр», він же «котлєта», він же «коля оболонський», — зазначила Безугла.

За її словами, Тищенко для політсили — «пляма, потемніла в умовах війни».

Безугла, зокрема, заявляє, що Тищенко отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана — командира добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», котрий, як вона стверджує, насправді є аферистом.

За її словами, вона дала показання про це Нацполіції.

Джерело: Ракурс


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