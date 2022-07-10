Безугла ініціює виключення зі «Слуги народу» Тищенка

Микола Тищенко та Мар’яна Безугла, фото: Мар’яна Безугла

https://racurs.ua/ua/n172538-bezugla-iniciuie-vykluchennya-zi-slugy-narodu-tyschenka.html

Ракурс

Мар’яна Безугла, депутат фракції «Слуги народу», ініціює виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка.

.

Про це Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Буду звертатися до голови фракції «Слуга народу» щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же «титан», він же «велюр», він же «котлєта», він же «коля оболонський», — зазначила Безугла.

За її словами, Тищенко для політсили — «пляма, потемніла в умовах війни».

Безугла, зокрема, заявляє, що Тищенко отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана — командира добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», котрий, як вона стверджує, насправді є аферистом.

За її словами, вона дала показання про це Нацполіції.