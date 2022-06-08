“Слуга” Безугла про перебування на лінії фронту - Допомагаю «в полях»

https://racurs.ua/ua/n171488-sluga-bezugla-pro-perebuvannya-na-liniyi-frontu-dopomagau-v-polyah.html

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Нардеп з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла пояснила, що робить на лінії фронту у Луганській області. Раніше ЗМІ повідомили, що депутат на Сєвєродонецькому напрямку дає вказівки командуванню і координує дії військових як «людина згори».

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Я вже давно учасник бойових дій, і зараз (працюю — ред.) в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зробила багато законів, зокрема про розвідку і резервістів. Зараз продовжую роботу в комітеті і збираю інформацію, допомагаю «в полях», — написала Безугла у відповідь на запитання, чому вона досі перебуває на фронті.

Раніше Безугла розповіла, що вона робить у військовому штабі «через призму депутатських можливостей та повноважень»:

Ніяких наказів не віддаю, звичайно. Контроль і допомога.

Безугла казала, що вона є резервістом першої черги, але не призвана, бо є нардепом України.

Нагадаємо, у червні журналістка Яніна Соколова заявила, що «слуга» Безугла на Сєвєродонецькому напрямку координує дії військових як «людина згори». Соколова опублікувала фото, яке їй надіслали військові. З її слів, Безугла, «висловлює до військових претензії, хто, де і як має бути». Цю ж інформацію підтвердив головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов: «Безугла на одній з ділянок фронту перебуває на командному пункті та бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів».

Після цього Безугла написала у Фейсбук, що входить до складу оборонного комітету парламенту, «а в ці складні для безпеки держави та громадян часи вважаю обов’язковим для себе зокрема працювати й на сході країни».