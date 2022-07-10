Безуглая инициирует исключение из «Слуги народа» Тищенко

Николай Тищенко и Марьяна Безугла, фото: Марьяна Безугла

https://racurs.ua/n172538-bezuglaya-iniciiruet-iskluchenie-iz-slugi-naroda-tischenko.html

Ракурс

Мар’яна Безугла, депутат фракції «Слуги народу», ініціює виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка.

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Про це Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Буду звертатися до голови фракції «Слуга народу» щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же «титан», він же «велюр», він же «котлєта», він же «коля оболонський», — зазначила Безугла.

За її словами, Тищенко для політсили — «пляма, потемніла в умовах війни».

Безугла, зокрема, заявляє, що Тищенко отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана — командира добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», котрий, як вона стверджує, насправді є аферистом.

За її словами, вона дала показання про це Нацполіції.