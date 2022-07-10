Безуглая инициирует исключение из «Слуги народа» Тищенко

Безуглая инициирует исключение из «Слуги народа» Тищенкоhttps://racurs.ua/n172538-bezuglaya-iniciiruet-iskluchenie-iz-slugi-naroda-tischenko.htmlРакурс
Мар’яна Безугла, депутат фракції «Слуги народу», ініціює виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка.
Про це Безугла повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Буду звертатися до голови фракції «Слуга народу» щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же «титан», він же «велюр», він же «котлєта», він же «коля оболонський», — зазначила Безугла.
За її словами, Тищенко для політсили — «пляма, потемніла в умовах війни».
Безугла, зокрема, заявляє, що Тищенко отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана — командира добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», котрий, як вона стверджує, насправді є аферистом.
За її словами, вона дала показання про це Нацполіції.