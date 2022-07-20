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Штурмувати Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС намагається росія — Генштаб ЗСУ
Штурмувати Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС намагається росія — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n172854-shturmuvaty-bahmut-i-zahopyty-vuglegirsku-tes-namagaietsya-rosiya-genshtab-zsu.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, окупаційні війська воєнних злочинців рф намагаються провести наступ на Бахмут та захопити Вуглегірську ТЕС.
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На бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема, — йдеться у повідомленні Генштабу.
Ворог також завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.
На донецькому напрямку росіяни пробують штурмувати напрям Івано-Дар'ївки, тривають бої. На слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.
На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Загарбники провели розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та безуспішний наступ у напрямку Микільського.
На харківському напрямку росія обстрілювала райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.