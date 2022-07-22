ЗСУ знищили вже 39 тис. російських загарбників (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n172927-zsu-znyschyly-vje-39-tys-rosiyskyh-zagarbnykiv-infografika.htmlРакурс
Військові втрати росії збільшуються з кожним днем повномасштабної війни і станом на 22 липня становлять вже 39 тис. ворожих солдатів та офіцерів.
За минулу добу, 21 липня, українські військові знищили близько 150 загарбників, вісім броньовиків, 22 одиниці автомобільної техніки та чотири артилерійські системи. Також було збито три ворожих БПЛА. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 39 тис. (+150) осіб ліквідовано,
- танків — 1 тис. 704 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 3 тис. 920 (+8) од,
- артилерійських систем — 863 (+4) од,
- РСЗВ — 251 (+0) од,
- засоби ППО — 113 (+0) од,
- літаків — 221 (+0) од,
- гелікоптерів — 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3),
- крилаті ракети — 167 (+0),
- кораблі /катери — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 803 (+22) од,
- спеціальна техніка — 72 (+0).
У Генштабі Збройних сил України повідомили, що ворог зазнав найбільших втрат на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, російська опозиція встановила, що з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1 тис. 793 російські військовослужбовці з 22 регіонів росії відмовилися від участі у війні з Україною.