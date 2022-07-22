Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

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Масштабна нічна атака росіян відбулася на Дніпропетровську область.

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Окупанти гатили по трьох районах — Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому. З реактивної артилерії ворог двічі гатив по Нікополю, випустили до 100 снарядів. Внаслідок обстрілів попередньо загинула одна особа, а одна дістала поранення. Про це 22 липня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

Прильоти в Нікополі призвели до пошкодження 11 приватних осель, зафіксовані пориви газоводу та водоводу. Також зруйнована залізнична колія і невідомо, коли можна буде поновити рух.

Були обстріляні склади у Покровській громаді. Внаслідок розбитого трансформатора кілька сіл опинилися без світла. Зеленодольську громаду обстріляли зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, але пожежу там вже загасили.

Сім вибухів прогриміли в Апостоловому. Російські ракети поцілили по трьох школах міста, ці будівлі зруйновані. Житлові будинки, які розташовані поряд, пошкоджені. Відомо про вісьмох поранених.

Нагадаємо, 18 липня окупанти завдали кілька ударів з реактивних систем залпового вогню по Нікополі Дніпропетровської області. По житлових кварталах та міській інфраструктурі міста були випущені понад 60 снарядів.