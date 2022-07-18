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Ракурс
Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Вадим Резніченко

Рашисти випустили по Нікополю понад 60 снарядів РСЗВ (ФОТО)

18 лип 2022, 09:17
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Рашисти сьогодні, 18 липня, вночі завдали кілька ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Нікополь Дніпропетровської області.



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По житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя були випущені понад 60 снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Вадим Резніченко.

За попередньою інформацією, поранена одна людина — 75-річна жінка, її госпіталізували.

Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт, — зазначає Резніченко.

На місці працюють фахівці різних служб, які відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Вадим Резніченко

Нагадаємо, вчора, 17 липня, рашисти із РСЗВ обстріляли Запорізьку область.

Джерело: Ракурс


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