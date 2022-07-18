Олаф Шольц, фото: «Вечерняя Москва»

https://racurs.ua/ua/n172786-kancler-nimechchyny-pragne-zminyty-pravyla-uhvalennya-rishen-ievrosouzom.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Євросоюз більше не може дозволити собі зберігати норму національного права вето (тобто необхідності ухвалення таких рішень одноголосно усіма країнами ЄС) при ухваленні рішень щодо зовнішньої політики та політики безпеки, якщо єврооб'єднання хоче зберегти провідну роль у світовій політиці.

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За словами Шольца, війна росії в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює необхідність покласти край «егоїстичному блокуванню» європейських рішень окремими державами-членами. Про це йдеться у статті Шольца, опублікованій у газеті Frankfurter Allgemeine, повідомляє агентство Reuters.

Ми просто більше не можемо дозволити собі накладати національне вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо хочемо, щоб нас і надалі чули у світі конкуруючих великих держав, — наголошує Шольц.

Канцлер зазначив, що найближчими місяцями Німеччина внесе пропозиції щодо спільної європейської міграційної політики, побудови європейської оборони, технологічного суверенітету та стійкості демократії.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина тривалий час блокувала запровадження шостого пакета антиросійських санкцій Євросоюзу, вимагаючи для себе винятків у нафтовому ембарго.

Джерело: Reuters