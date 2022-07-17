Росіяни обстріляли Запорізьку область, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n172773-rashysty-obstrilyaly-zaporizku-oblast-iz-rszv-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, із реактивних систем залпового вогню обстріляли деякі населені пункти на лінії зіткнення у Запорізькій області.

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Відповідні вибухи близько 14.00−15.00 було чутно в обласному центрі. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок цих обстрілів не має. Також не зазнала руйнувань інфраструктура, проте виникла пожежа на декількох полях.

Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації, — наголошують в ОВА.

Варто додати, що вчора, 16 липня, за даними ДСНС, в області були ліквідовані три пожежі, спричинені російськими артилерійськими обстрілами.

Зокрема, у селі Лук’янівське Василівського району горіла будівля ангарного типу на загальній площі 200 кв. м та два поля пшениці на загальній площі 7 га. Займання вдалося вчасно загасити займання та врятувати від вогню 100 т зернової культури і 43 га посівів.