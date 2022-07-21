Росіяни вдарили по Миколаєву ракетами ЗРК С-300

https://racurs.ua/ua/n172896-rosiyany-vdaryly-po-mykolaievu-raketamy-zrk-s-300.html

Ракурс

Нічний ракетний обстріл стався у Миколаєві. О 3.00 рф випустила по місту сім ракет.

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Окупанти застосували ракети зенітно-ракетного комплексу С-300. Голова ОВА Віталій Кім розповів, що влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.

Рятувальники загасили пожежі, що виникли після ударів. Наразі відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється.

«Ракурс» повідомляв, що росія все частіше застосовує у війні проти України старі радянські ракети Х-59, Х-22, Х-31.

Крім того, упродовж останніх тижнів російська армія почала бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300. Українські військові нагадали, що основне призначеного С-300 — знищувати повітряні цілі.

Цей комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами елементів.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння, а зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300, ймовірно, мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони.

Під обстріл у ніч проти 21 липня потрапила промислова частина Краматорська. Також зруйновані дві школи у Краматорську та Костянтинівці.

Російські військові з «Градів» також обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загиблих та травмованих немає.