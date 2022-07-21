Армія країни-агресорки росії відновила наступ в деяких районах Донецької області.

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Повільний наступ може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться окупацією Слов’янська чи Бахмута. Нинішній російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями, повідомляється у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб повідомив уранці 21 липня, що на Бахмутському напрямку ворог намагається створити умови для наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС. Війська рф обстрілювали Роздолівку, Білогорівку, Покровське, Нову Кам’янку, Бахмут, Вершину, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інші населені пункти, по селах Вершина та Білогорівка завдали авіаудари.

Українські захисники відбили штурм Вуглегірської ТЕС і змусили окупантів відійти. Бойові дії тривають у районі Новолуганського. На окремих напрямках ворог залучив диверсійно-розвідувальні групи.

Російські окупанти на Луганщині намагаються розвинути наступ на Бахмут, повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай. Однак, але на їх шляху не степ, і ніхто привітно у кожному населеному пункті загарбникам чинять гідний опір.

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині.

У ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з «Градів» по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.