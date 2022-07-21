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Росіяни поновили наступ на Бахмут і знищили дві школи у Краматорську
Росіяни поновили наступ на Бахмут і знищили школи у Краматорську та Костянтинівці (ФОТО, КАРТА)https://racurs.ua/ua/n172892-rosiyany-ponovyly-nastup-na-bahmut-i-znyschyly-shkoly-u-kramatorsku-i-kostyantynivci-foto-karta.htmlРакурс
Армія країни-агресорки росії відновила наступ в деяких районах Донецької області.
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Повільний наступ може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться окупацією Слов’янська чи Бахмута. Нинішній російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями, повідомляється у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).
Генштаб повідомив уранці 21 липня, що на Бахмутському напрямку ворог намагається створити умови для наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС. Війська рф обстрілювали Роздолівку, Білогорівку, Покровське, Нову Кам’янку, Бахмут, Вершину, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інші населені пункти, по селах Вершина та Білогорівка завдали авіаудари.
Українські захисники відбили штурм Вуглегірської ТЕС і змусили окупантів відійти. Бойові дії тривають у районі Новолуганського. На окремих напрямках ворог залучив диверсійно-розвідувальні групи.
Російські окупанти на Луганщині намагаються розвинути наступ на Бахмут, повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай. Однак, але на їх шляху не степ, і ніхто привітно у кожному населеному пункті загарбникам чинять гідний опір.
Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині.
У ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з «Градів» по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вогонь окупантів зруйнував дві школи — у Краматорську та Костянтинівці, — голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська — підприємства СКМЗ та НКМЗ.
Інформації щодо поранених та загиблих немає.
На Одещині зараз дуже висока загроза ракетних атак, — попереджає речник Одеської ОВА Сергій Братчук. На Південному напрямку фронту російські окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку.