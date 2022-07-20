Коломойського, Рабиновича та Корбана планують позбавити українського громадянства

https://racurs.ua/ua/n172891-kolomoyskogo-rabynovycha-ta-korbana-planuut-pozbavyty-ukrayinskogo-gromadyanstva.html

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Ігоря Коломойського, Вадима Рабиновича та Геннадія Корбана планують позбавити українського громадянства.

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Про це 20 липня пише «Українська правда, посилаючись одразу на декілька джерел в Офісі президента України, силових структурах та у «Слузі народу».

Начебто укази вже є, але чи підписав їх президент Зеленський, наразі невідомо.

Коломойський — український бізнесмен, співвласник каналу «1+1», якого переслідують у США, в тому числі через афери з «ПриватБанком».

Рабинович — співголова забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ. У березні він перебував за кордоном, але заявляв, що шукає можливості повернутися в Україну.

Корбан — нинішній очільник територіальної оборони Дніпропетровської області. Він був заступником глави Дніпропетровської ОДА у 2014 році, коли її очолював Коломойський, але згодом розсварився із олігархом.

УП не змогла отримати офіційне підтвердження інформації про те, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані.