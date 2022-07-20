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Данілов анонсував вражаючий звіт контррозвідки про нейтралізацію впливових осіб

Данілов анонсував вражаючий звіт контррозвідки про нейтралізацію впливових осіб

20 лип 2022, 13:08
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Українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення й найближчим часом українці почують «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському радіо».



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Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого, — сказав Данілов.

З його слів, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого. Він також згадав про затримання кума воєнного злочинця володимира путіна віктора медведчука.

І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом — це вражає. І за це їм велика дяка і пошана, — зазначив Данілов.

Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли, — підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов анонсував скликання ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, і розглянеться питання дії російської агентури в Україні під час повномасштабної війни.

Джерело: Ракурс


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