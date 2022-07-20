Безпеку вивезення зерна з портів України контролюватиме моніторингова група ООН у Стамбулі

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Блокаду портів України у Чорному морі намагаються зняти на міжнародних переговорах.

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Безпеку вивезення зерна з портів України контролюватиме моніторингова група під егідою ООН у Стамбулі, експорт проходитиме через три порти — «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».

Про це повідомив «Суспільному» член української делегації на переговорах із росією Рустем Умеров.

Він сподівається, що у майбутньому список портів розшириться.

Усі рекомендації морських сил, збройних сил мають бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і цими маршрутами проходитимуть усі цивільні судна. Ми продаватимемо зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватись цих рекомендацій, можуть заходити до нас, — розповів Умеров.

Він додав, що російських судів у наших акваторіях не повинно бути, оскільки Київ не довіряє москві, навіть якщо «росіяни підпишуть угоду з ООН».

За цими коридорами ми розробили механізм, де ніякого контролю цих суден у морі не буде. Тільки моніторингова група працюватиме зі своїм мандатом, і вони тільки перевірятимуть, щоб у цих судах не було озброєння, — зазначив нардеп.

У Туреччині 13 липня відбулися переговори щодо розблокування експорту українського зерна. Тоді домовилися створити координаційний центр у Стамбулі та провести повторну зустріч української та російської делегацій.

Блокування росією українського зерна в портах поставило під загрозу продовольче забезпечення 1,7 млрд людей у світі, тому Туреччина активізувала контакти з росією та Україною щодо створення безпечного коридору в Чорному морі.

Через війну в Україні у світі зросли ціни на зерно. Бойові дії вже призвели до непрямого тиску на ціни на зерно у світі. рф продовжує блокувати українські порти, це призводить до нестачі поставок і до подальшого зростання цін на багато основних продуктів.

До війни Україна постачала 10% світового експорту пшениці, понад 15−20% ячменю, понад 50% соняшникової олії.