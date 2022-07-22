ЗСУ придушили спроби штурмів росіян на двох напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172925-zsu-prydushyly-sproby-shturmiv-rosiyan-na-dvoh-napryamkah-genshtab.html

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Російські окупанти намагалися наступати на двох напрямках, але зазнали втрат.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ та цивільної інфраструктури у районах Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог гатив із артилерії по районах населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22 липня.

На Слов’янському росіяни здійснили артобстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

Також окупанти зосередилися на Краматорському та Бахмутському напрямках. Вони систематично обстрілювали позиції українських захисників, намагалися поповнити запаси боєприпасів та пального. Танки противника, ствольна та реактивна артилерія стріляли поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Триває бій у напрямку Верхньокам’янка — Верхньокам’янське. Позиці ЗСУ в районах Берестового, Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Покровського, Кодеми, Веселої Долини, Нью-Йорка, Яковлівки, Васюківки, Кліщіївки та поблизу території Вуглегірської ТЕС були обстріляні.

Ворог наступав у напрямках Доломітне — Новолуганське та Стряпівка — Соледар, але українські військові завдали їм втрат та відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняють зайняті раніше позиції. Артилерійські обстріли були зафіксовані в районах Іванівки, Токаревого, Трудолюбівки, Партизанського, Кобзарців, Посад-Покровського, Андріївки, Степової Долини, Таврійського, Оленівки, Шевченкового, Прибузького, Лиманів, Киселівки, Новомиколаївки, Великого Артакового, Миколаєва та Тетянівки.

ЗСУ відбили ворожі штурми у напрямках Мала Семейдинуха — Андріївка та Давидів Брід — Білогірка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня 2022 року.

Нагадаємо, американські ЗМІ дізналися, що керівництво російської армії відправило воювати на Донбас спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Раніше їхнім завданням було прикривати спірні території від Японії.