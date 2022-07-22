Володимир Зеленський провів засідання ставки. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n172924-zelenskyy-proviv-zasidannya-stavky-vyznachyly-zavdannya-na-fronti.html

Ракурс

Засідання ставки верховного головнокомандувача відбулося пізно ввечері 21 липня під головуванням президента України Володимира Зеленського.

.

Присутні визначили завдання для посилення позицій української армії на певних напрямках та обговорили питання постачання новітніх озброєнь для ЗСУ. Доповідали керівник ГУР Кирило Буданов, керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, очільник МВС Денис Монастирський та командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Про це йшлося у вечірньому зведенні глави держави.

Зеленський повідомив, що на засіданні ставки обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України й визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. Також присутні дійшли висновку, що потрібно наростити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання ставки погодились, що Україна має істотний потенціал для просування ЗСУ на фронті й для завдання росіянам нових відчутних втрат.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на фейк кремлівської пропаганди про тяжкий стан його здоров’я, який був поширений в ефірі кількох українських радіостанцій внаслідок кібератаки.