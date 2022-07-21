лукашенку перехотілося мати ядерну зброю

олександр лукашенко, фото: Euroradio

https://racurs.ua/ua/n172923-lukashenku-perehotilosya-maty-yadernu-zbrou.html

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олександр лукашенко, самопроголошений білоруський президент, тепер вважає, що білорусь не потребує ядерної зброї.

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Про це він заявив в інтерв’ю AFP, цитати з котрого сьогодні, 21 липня, наводить державне білоруське агентство «БелТА».

За його словами, білорусі достатньо, що ядерна зброя є у рф.

Якщо треба, росія за договором захищатиме білорусь, як свою територію. У нас такий договір. Тому якщо потрібно застосувати ядерну зброю… Не дай Бог, звичайно, щоб це було. Тому що це кінець. Вона буде застосована як Францією, так і росією, — наголосив Лукашенко.

Попри це, він зазначив, що білорусь планує вдосконалити свої літаки, щоб вони могли нести ядерні заряди. За його словами, це нібито робиться через загрозу з боку літаків країн НАТО, котрі можуть нести ядерні боєголовки.

У нас ці літаки є. Треба просто пристосувати ці літаки для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. У відповідь на те, що роблять американці. Вони тренують німців та інші країни. Підготували літаки та тренують, — заявив лукашенко.

За словами Лукашенка, білоруські військові запевнили його, що самотужки можуть переобладнати літаки за кілька місяців.

Варто додати, що в лютому в білорусі відбувся ініційований лукашенком «референдум» щодо внесення правок до конституції білорусі, на якому, зокрема, було скасовано без’ядерний статус країни.

У червні російський диктатор володимир путін заявляв, що домовився з лукашенком про передачу білорусі ракетних комплексів «Іскандер», здатних нести ядерну зброю.

Джерело: «БелТА»