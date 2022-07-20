Чому 90% інформації з фронту залишається закритою для суспільства, пояснив Данілов

https://racurs.ua/ua/n172883-chomu-90-informaciyi-z-frontu-zalyshaietsya-zakrytou-dlya-suspilstva-poyasnyv-danilov.html

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Інформація з фронту закрита на 90%. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що керівництво країни щодня отримує інформацію про ситуацію на фронті, проте більша її частина мусить бути закритою для громадськості.

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Це необхідно, щоб не зашкодити нашим захисникам, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському радіо».

Секретар РНБО вважає ці дані «вкрай чутливими», а їх неправильне, невчасне або хибне оприлюднення може призвести до загибелі українських підрозділів.

Ми маємо всю інформацію до 6.30 ранку. Я хочу, аби всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту — це вийде за рамки певних процесів, — пояснив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що у ЗМІ та в мережу не варто давати інформацію навіть про українську зброю, якою знищують російських загарбників у тому чи іншому регіоні.

Коли наші війська сьогодні атакують особливо з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів, треба мати на увазі, що за цією зброєю рашисти відкрили полювання, — сказав Данілов.

Він переконує, що жодну одиницю зброї з вини наших військових чи з якихось медійних, чи інших речей ворог не знищував.

Ми чітко віддаємо щодня розуміння, де і що в нас знаходиться, як це все відпрацьовується, — запевнив Данілов.

Раніше в Міноборони, Генштабі та РНБО неодноразово просили журналістів та громадян не оголошувати детальну інформацію з лінії фронту та про пересування українських військ країною.