Скільки російських військових відмовилися воювати з Україною, встановили ЗМІ

Скільки російських військових відмовилися воювати з Україною, встановили ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n172920-skilky-rosiyskyh-viyskovyh-vidmovylysya-vouvaty-z-ukrayinou-vstanovyly-zmi.htmlРакурс
росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення в Україну.
З того часу щонайменше 1 тис. 793 російські військовослужбовці з 22 регіонів рф відмовилися від участі у війні з Україною. Про це свідчать підрахунки російського опозиційного сайту «Верстка», здійснені на основі даних з відкритих джерел.
Зокрема, щонайменше 234 з них насильно утримують у загальному центрі для «відмовників», облаштованому рашистами в районі тимчасово окупованого міста Брянка Луганської області.
Родичі цих військових повідомляють, що вони перебувають у підвалах та інших закритих та охоронюваних приміщеннях, де їх змушують фізично працювати та схиляють продовжити воювати, погрожуючи в іншому випадку відправити їх у СІЗО.
За словами російських правозахисників, солдатам, які подають рапорти на звільнення, командири нерідко погрожують «законами воєнного часу», попри те, що в росії офіційно воєнного стану не оголошено.
Зокрема, погрожують воєнним трибуналом та стверджують, що за «зраду» нібито можуть вистрілити у спину. Також серед погроз — обіцянка повернути військового на фронт, але вже без обмундирування.
Ми знаємо також випадки, коли «відмовника» виводили перед іншими солдатами в наручниках і поводилися з ним як зі злочинцем, — зазначають правозахисники.
Джерело: «Верстка»