Сколько российских военных отказались воевать с Украиной, установили СМИ

Около двух тысяч российских военных отказались воевать в Украине, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n172920-skolko-rossiyskih-voennyh-otkazalis-voevat-s-ukrainoy-ustanovili-smi.html

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росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення в Україну.

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З того часу щонайменше 1 тис. 793 російські військовослужбовці з 22 регіонів рф відмовилися від участі у війні з Україною. Про це свідчать підрахунки російського опозиційного сайту «Верстка», здійснені на основі даних з відкритих джерел.

Зокрема, щонайменше 234 з них насильно утримують у загальному центрі для «відмовників», облаштованому рашистами в районі тимчасово окупованого міста Брянка Луганської області.

Родичі цих військових повідомляють, що вони перебувають у підвалах та інших закритих та охоронюваних приміщеннях, де їх змушують фізично працювати та схиляють продовжити воювати, погрожуючи в іншому випадку відправити їх у СІЗО.

За словами російських правозахисників, солдатам, які подають рапорти на звільнення, командири нерідко погрожують «законами воєнного часу», попри те, що в росії офіційно воєнного стану не оголошено.

Зокрема, погрожують воєнним трибуналом та стверджують, що за «зраду» нібито можуть вистрілити у спину. Також серед погроз — обіцянка повернути військового на фронт, але вже без обмундирування.

Ми знаємо також випадки, коли «відмовника» виводили перед іншими солдатами в наручниках і поводилися з ним як зі злочинцем, — зазначають правозахисники.

Джерело: «Верстка»