https://racurs.ua/n172919-kiberazov-kremlevskoe-prilojenie-shpion-maskiruetsya-pod-programmu-dlya-ukraincev.html

Ракурс

Фахівці з групи аналізу загроз Google (Threat Analysis Group, TAG) виявили створений для шпигування за українцями мобільний додаток, створений пов’язаною з російською владою хакерською групою Turla.

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Про це повідомляє видання VICE.

Програма була замаскована під додаток для організації розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS) на російські сайти, проте насправді фактично нічого для цього не робила. Натомість вона містила «троянського коня», щоб відслідковувати, хто захоче її використати для атак на російські веб-сайти.

Коли у них є додаток, яким вони керують, і вони бачать, звідки він узявся, вони можуть фактично визначити, як виглядає інфраструктура, і визначити, де перебувають люди, які потенційно здійснюють такі атаки", — зазначають експерти.

Цей шкідливий додаток не розміщувався в офіційному магазині мобільних програм для Android Play Store, для його встановлення слід було самостійно завантажити відповідний APK-файл.

Для більшої переконливості, хакери з Turla назвали цей додаток «КіберАзов», щоб викликати асоціації з легендарним полком Нацгвардії «Азов», й розмістили на контрольованому ними сайті за адресою cyberazov[.]com.

Відповідний сайт досі доступний й продовжує пропонувати завантажити та встановити цю програми.

Попри зусилля хакерів, за оцінками експертів, кількість інсталяцій цього шкідливого додатка була мізерною.

Тим не меше, це була кмітлива спроба змусити необізнаних українців або людей, зацікавлених у співпраці з українцями, потрапити в пастку, — наголошують експерти.

Джерело: VICE