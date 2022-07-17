ЗСУ контролюють ще два села на Луганщині. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n172758-ukrayinska-armiya-kontroluie-sche-dva-sela-na-luganschyni-vlada.html

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Українська влада контролює ще два села в Луганській області.

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Ці населені пункти не дають спокою російським окупантам, які прагнуть вийти на адміністративну межу Луганської області. Загарбники вже неодноразово звітували про «виконання завдання», могли отримувати відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

За словами очільника області, що одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але Збройні сили України щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Росіяни повертаються і зазнають втрат.

Повідомляється, що 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримавши гідний опір, відійшли. За минулу добу ворог завдав два авіаудари, населені пункти обстріляв чотирма ракетами. Також відбулися три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази підконтрольна ЗСУ територія була обстріляна мінометами.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ зупинили спробу рашистів заволодіти стратегічно важливим автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Росіяни ставлять за мету захопити цей автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не вдається.