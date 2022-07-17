росіяни зазнали втрат на Слов’янському напрямку. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172757-rosiyany-zaznaly-vtrat-na-slov-yanskomu-napryamku-i-vidiyshly-genshtab.html

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Війна росії проти України триває вже 144 добу, українські військові намагаються стримати ворожу навалу.

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На Сіверському напрямку особливих змін за минулу добу не відбулося. Росіяни завдали авіаудару поблизу Есмані Сумської області та періодично гатить з артилерії по позиціях наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 липня.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Ворог обстрілював райони Петрівки, Рідного, Соснівки, Слатиного, Пришиба, Руських Тишок, Питомника, Верхнього Салтова та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА «Орлан-10».

Цивільну та військову інфраструктуру загарбники обстріляли на Слов’янському напрямку. РСЗВ та артилерія противника гатила поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. У районі Івано-Дар'ївка ворог безуспішно намагався наступати. Також ворожді підрозділи намагалися просунутись в напрямку Верхньокам’янки, але відійшов, зазнавши втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстріляв позицій ЗСУ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку були обстріли в районах Нововоронцовки, Кобзарців, Благодатного, Білої Криниці, Трудолюбівки, Новогригорівки, Оленівки, Прибузького, Олександрівки, Лупаревого та інших. Ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявляли, що армія рф концентрує зараз головні зусилля на спробі окупувати міста Сіверськ і Бахмут на Донеччині, повідомляє Генштаб Збройних сил України.