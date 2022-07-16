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Армія рф концентрується на окупації Сіверська і Бахмута, ЗСУ тримають Вуглегірську ТЕС

Армія рф концентрується на окупації Сіверська і Бахмута, ЗСУ тримають Вуглегірську ТЕС

16 лип 2022, 18:35
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Армія рф концентрує зараз головні зусилля на спробі окупувати міста Сіверськ і Бахмут на Донеччині, повідомляє Генштаб Збройних сил України.



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Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське та Семигір’я на Донеччині, а також не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 16 липня.

Росіяни обстріляли позиції українських військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти вкотре обстріляли з артилерії 19 населених пунктів.

На Словʼянському та Бахмутському напрямках загарбники продовжують бити по українських містах з різного озброєння. Основна ціль — Сіверськ та Бахмут.

На Південнобузькому напрямку ворог завдав удару по селі Потьомкине. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Джерело: Ракурс


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