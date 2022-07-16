Армія рф концентрується на окупації Сіверська і Бахмута, ЗСУ тримають Вуглегірську ТЕС

Армія рф концентрується на окупації Сіверська і Бахмута, ЗСУ тримають Вуглегірську ТЕСhttps://racurs.ua/ua/n172744-armiya-rf-koncentruietsya-na-okupaciyi-siverska-i-bahmuta-zsu-trymaut-vuglegirsku-tes.htmlРакурс
Армія рф концентрує зараз головні зусилля на спробі окупувати міста Сіверськ і Бахмут на Донеччині, повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське та Семигір’я на Донеччині, а також не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 16 липня.
Росіяни обстріляли позиції українських військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.
На Слобожанському напрямку окупанти вкотре обстріляли з артилерії 19 населених пунктів.
На Словʼянському та Бахмутському напрямках загарбники продовжують бити по українських містах з різного озброєння. Основна ціль — Сіверськ та Бахмут.
На Південнобузькому напрямку ворог завдав удару по селі Потьомкине. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.