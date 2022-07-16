Спецпідрозділ «Азова» показав кадри вогневого нальоту на Білогорівку

https://racurs.ua/ua/n172743-specpidrozdil-azova-pokazav-kadry-vognevogo-nalotu-na-bilogorivku-video.html

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«Азовці» показали кадри нальоту на Білогорівку на Луганщині, під час якого бійці спецпідрозділу KRAKEN ліквідували 60 російських загарбників і знищили п’ять одиниць ворожої техніки.

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Ще двох окупантів було взято в полон.

KRAKEN успішно працює на найважливіших ділянках фронту — і не тільки на Харківщині. Окупована Білогорівка Луганської області трохи очистилась від російського сміття. Обмінний фонд збільшився на двох русаків, — підписали в «Азові» відео з передової.

На кадрах також показано втечу солдатів 24-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення армії РФ після вогневого нальоту наших бійців та захоплення в полон двох окупантів.

У підрозділі додали, що бійці з Kraken до повномасштабного вторгнення Росії не воювали, а зараз показують високий рівень злагодженості і беруть у полон російських військових.

Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті за 15 липня повідомляв, що на Донецькому напрямку ЗСУ зупинили недолугі спроби взяти під контроль ділянку дороги Бахмут — Лисичанськ, а також штурм в напрямку Нагірного та Білогорівки.