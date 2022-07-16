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Ракурс
Спецподразделение «Азова» показало кадры огневого налета на Белогоровку

Спецподразделение «Азова» показало кадры огневого налета на Белогоровку (ВИДЕО)

16 июл 2022, 18:22
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«Азовці» показали кадри нальоту на Білогорівку на Луганщині, під час якого бійці спецпідрозділу KRAKEN ліквідували 60 російських загарбників і знищили п’ять одиниць ворожої техніки.



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Ще двох окупантів було взято в полон.

KRAKEN успішно працює на найважливіших ділянках фронту — і не тільки на Харківщині. Окупована Білогорівка Луганської області трохи очистилась від російського сміття. Обмінний фонд збільшився на двох русаків, — підписали в «Азові» відео з передової.

На кадрах також показано втечу солдатів 24-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення армії РФ після вогневого нальоту наших бійців та захоплення в полон двох окупантів.

У підрозділі додали, що бійці з Kraken до повномасштабного вторгнення Росії не воювали, а зараз показують високий рівень злагодженості і беруть у полон російських військових.

Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті за 15 липня повідомляв, що на Донецькому напрямку ЗСУ зупинили недолугі спроби взяти під контроль ділянку дороги Бахмут — Лисичанськ, а також штурм в напрямку Нагірного та Білогорівки.

Источник: Ракурс


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