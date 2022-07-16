В ФРГ расследуют слив в прессу подробностей убийств в Буче через депутатов Бундестага

https://racurs.ua/n172742-v-frg-rassleduut-sliv-v-pressu-podrobnostey-ubiystv-v-buche-cherez-deputatov-bundestaga.html

Ракурс

Прокуратура Німеччини веде розслідування про витік ймовірної секретної інформації про масові вбивства в Бучі, озвучену на закритому брифінгу Федеральної розвідслужби.

.

Видання Bild 16 липня написало, що секретні подробиці масових вбивств у Бучі, які мала німецька розвідка, були злиті в пресу.

На початку квітня відбулося секретне засідання Комітету оборони Німеччини, у рамках якого пройшов брифінг БНД — німецької розвідки.

Там оголошувалась інформація, чітко кваліфікована як секретна. Проте незабаром вона з’явилася в ЗМІ, куди її донесли депутати Бундестагу, які були присутні на брифінгу (у заході брали участь близько 60 депутатів і чиновників).

Йдеться про перехоплені німецькими спецслужбами радіоповідомлення російських солдатів, які доводять скоєні росіянами воєнні злочини.

Розмови були записані, зокрема, німецькою розвідкою. Передбачається, що ключову роль у вбивствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК «Вагнера», про що на початку квітня повідомляли німецькі видання.

Наразі витік розслідує генпрокуратура Німеччини. Винним загрожує покарання за статтею «державна зрада».

Голова комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн сказала з цього приводу: «Нові та старі депутати повинні розуміти, що видача секретів — це не тривіальне правопорушення, і покарання, пов’язані з видачею секретів, можуть призвести до реальних наслідків».