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Россияне разогнали в Германии фейк о шпионаже СБУ за миссией ОБСЕ
Россияне разогнали в Германии фейк о шпионаже СБУ за миссией ОБСЕhttps://racurs.ua/n172740-rossiyane-razognali-v-germanii-feyk-o-shpionaje-sbu-za-missiey-obse.htmlРакурс
За кураторства адміністрації президента рф росіяни провели чергову кампанію в інформаційному полі Німеччини.
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Її мета — дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України, повідомили 16 липня в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.
Стаття в Deutschland-Kurier мала назву: «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».
Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський.
До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині гореславський керує створеними під кураторством ап рф організаціями «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку і «зливають» потрібну «інформацію» у ЗМІ.
Щоб створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:
«Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне»;
«З Україною настав час закінчувати. Нехай путін із нею розбирається»;
«Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля»;
«Україна — слухняна маріонетка Вашингтону та Лондону. Якби там не схвалили таку поведінку, українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ";
«Я ніколи не був прихильником конфлікту з путіним»;
«Потрібно розуміти, що путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним»;
«Нам не варто більше підтримувати Зеленського»;
«Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться».