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Ракурс
Россияне разогнали в Германии фейк о шпионаже СБУ за миссией ОБСЕ

Россияне разогнали в Германии фейк о шпионаже СБУ за миссией ОБСЕ

16 июл 2022, 17:26
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За кураторства адміністрації президента рф росіяни провели чергову кампанію в інформаційному полі Німеччини.



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Її мета — дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України, повідомили 16 липня в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в Deutschland-Kurier мала назву: «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».

Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський.

До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині гореславський керує створеними під кураторством ап рф організаціями «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку і «зливають» потрібну «інформацію» у ЗМІ.

Щоб створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:

  • «Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне»;

  • «З Україною настав час закінчувати. Нехай путін із нею розбирається»;

  • «Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля»;

  • «Україна — слухняна маріонетка Вашингтону та Лондону. Якби там не схвалили таку поведінку, українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ";

  • «Я ніколи не був прихильником конфлікту з путіним»;

  • «Потрібно розуміти, що путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним»;

  • «Нам не варто більше підтримувати Зеленського»;

  • «Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться».

Источник: Ракурс


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