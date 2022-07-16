Росіяни розігнали в Німеччині фейк про шпигунство СБУ за місією ОБСЄ

https://racurs.ua/ua/n172740-rosiyany-rozignaly-v-nimechchyni-feyk-pro-shpygunstvo-sbu-za-misiieu-obsie.html

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За кураторства адміністрації президента рф росіяни провели чергову кампанію в інформаційному полі Німеччини.

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Її мета — дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України, повідомили 16 липня в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в Deutschland-Kurier мала назву: «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».

Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський.

До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині гореславський керує створеними під кураторством ап рф організаціями «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку і «зливають» потрібну «інформацію» у ЗМІ.

Щоб створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема: