США одобрили продажу Эстонии ракетных систем HIMARS с дальнобойными ракетами

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США схвалили продаж Естонії ракетних систем HIMARS з далекобійними ракетами ATACMS.

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Державний департамент Сполучених Штатів 15 липня затвердив рішення про можливий продаж Естонії високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS, повідомляє сайт Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Міноборони США.

Окрім продажу самохідних пускових установок, погоджено продаж супутнього обладнання, запасних частин, послуг технічної підтримки та боєприпасів.

Загальна вартість схваленого можливого іноземного військового продажу Естонії становить до 500 млн дол.

Естонія разом з пусковими установками може отримати: 36 блоків з ракетами М30А2, 36 блоків з ракетами M31A2, 36 блоків з ракетами XM403, а також 36 блоків з боєприпасами XM404.

Окрім того, до арсеналу естонських HIMARS можуть увійти 18 оперативно-тактичних балістичних ракет ATACMS.

Продаж послужить зміцненню зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, посиливши безпеку союзника по блоку НАТО у Європі.

Естонія має намір використати сучасне американське озброєння для модернізації своїх збройних сил.

Уряд цієї балтійської країни раніше просив у США придбати до шести пускових установок HIMARS.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнеринададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, що здатні вражати цілі на відстані 300 км.