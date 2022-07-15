Мы ожидаем ракеты для HIMARS дальностью на 300 км — Резников

https://racurs.ua/n172702-my-ojidaem-rakety-dlya-himars-dalnostu-na-300-km-reznikov.html

Ракурс

Західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, що здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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Таку упевненість висловив очільник Міноборони Олексій Резніков. Він також заявив, що «до кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України».

Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною, — заявив в інтерв’ю Financial Times.

Резніков розповів, що ЗСУ довели спроможність «ювелірно використовувати» західну зброю і точно влучати у цілі. Тому Україна поволі отримує більше зброї з довшим радіусом дії.

Міністр похвалив системи HIMARS за точність і далекобійність та зазначив, що вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

Крім того, він вважає, що в українців немає причин вивозити зброю контрабандою з країни, адже «нам потрібно вижити». Так Резніков відповів на сумніви частини західних ЗМІ щодо контролю за постачаннями зброї.

Він зауважив, що деякі союзники відправили своїх військових представників для спостереження за потоком зброї, і запропонував іншим наслідувати цей приклад.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що військові рф під вогнем нової зброї ЗСУ переносять склади далі від фронту.