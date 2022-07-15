Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Был на обследовании, ждал дядю в авто – полиция рассказала, как погибли дети во время ракетного удара по Виннице

Был на обследовании, ждал дядю в авто — полиция рассказала, как погибли дети во время ракетного удара по Виннице

15 июл 2022, 13:47
999

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.



.

Як повідомив 15 липня голова Нацполіції Ігор Клименко, серед жертв росії троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мама чотирирічної загиблої дівчинки.

14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці МВС провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

12 із 19 ідентифікованих осіб упізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених — 4 дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

15 липня Вінниччина у жалобі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров