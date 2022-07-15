Был на обследовании, ждал дядю в авто – полиция рассказала, как погибли дети во время ракетного удара по Виннице

https://racurs.ua/n172701-byl-na-obsledovanii-jdal-dyadu-v-avto-policiya-rasskazala-kak-pogibli-deti-vo-vremya-raketnogo.html

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Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.

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Як повідомив 15 липня голова Нацполіції Ігор Клименко, серед жертв росії троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мама чотирирічної загиблої дівчинки.

14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці МВС провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

12 із 19 ідентифікованих осіб упізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених — 4 дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

15 липня Вінниччина у жалобі.