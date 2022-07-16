Наслідки російських обстрілів Луганщини, фото: Сергій Гайдай

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Ракурс

Українські військові зупинили спробу рашистів заволодіти стратегічно важливим автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом.

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Росіяни ставлять за мету захопити цей автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не вдається. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 липня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад, — зазначає Гайдай.

Він додав, що окупанти продовжують завдавати артилерійських ударів по населених пунктах з подальшими спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари.

Так, протягом вчорашнього дня, 15 липня, по населених пунктах та навколо них рашисти завдали чотири ракетні удари, здійснили три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари були завдані по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.