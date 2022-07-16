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Ракурс
Олександр Лисенко, скріншот відео

Мер Сум закликає жителів поїхати з міста на вихідні (ВІДЕО)

16 лип 2022, 08:56
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Мер Сум Олександр Лисенко радить жителям за можливості виїхати з міста на вихідні.



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Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому вчора, 15 липня, ввечері на сторінці Лисенка в соціальній мережі Фейсбук.

Тепер друзі про безпеку. Я хотів би усім нам порадити провести уважно, дисципліновано, у безпеці вихідні дні. За можливості, можна провести їх десь за містом, якщо у когось є таке бажання і можливості, — наголосив Лисенко.

Тим, хто залишиться у місті, він радить менше відвідувати місця скупчень людей, подумати про свою безпеку та слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Я думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увагу, — наголосив мер. — Прошу всіх скористатися цією моєю порадою.

За містом ви будете, мабуть, у більшій безпеці, ніж на ці вихідні в місті, — додав він.

Нагадаємо, рашисти вчора, 16 липня, завдали ракетних ударів по низці міст України.

Джерело: Ракурс


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