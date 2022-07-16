Александр Лысенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n172722-mer-sum-prizyvaet-jiteley-uehat-iz-goroda-na-vyhodnye-video.html

Ракурс

Мер Сум Олександр Лисенко радить жителям за можливості виїхати з міста на вихідні.

.

Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому вчора, 15 липня, ввечері на сторінці Лисенка в соціальній мережі Фейсбук.

Тепер друзі про безпеку. Я хотів би усім нам порадити провести уважно, дисципліновано, у безпеці вихідні дні. За можливості, можна провести їх десь за містом, якщо у когось є таке бажання і можливості, — наголосив Лисенко.

Тим, хто залишиться у місті, він радить менше відвідувати місця скупчень людей, подумати про свою безпеку та слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Я думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увагу, — наголосив мер. — Прошу всіх скористатися цією моєю порадою.

За містом ви будете, мабуть, у більшій безпеці, ніж на ці вихідні в місті, — додав він.

Нагадаємо, рашисти вчора, 16 липня, завдали ракетних ударів по низці міст України.