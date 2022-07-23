Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подбитая российская техника, фото:

240 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 июл 2022, 09:47
999

Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39 тис. 240 особового складу.



.

За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 708 танків;
  • 3 тис. 929 бойові броньовані машини;
  • 864 артилерійські системи;
  • 253 одиниці РСЗВ;
  • 113 одиниць засобів ППО;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 167 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 72 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров