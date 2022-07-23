Підбита російська техніка, фото:

https://racurs.ua/ua/n172962-240-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39 тис. 240 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 708 танків;

3 тис. 929 бойові броньовані машини;

864 артилерійські системи;

253 одиниці РСЗВ;

113 одиниць засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

167 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

72 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.