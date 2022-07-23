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240 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n172962-240-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39 тис. 240 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 708 танків;
- 3 тис. 929 бойові броньовані машини;
- 864 артилерійські системи;
- 253 одиниці РСЗВ;
- 113 одиниць засобів ППО;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 167 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 72 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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