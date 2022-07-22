Українські військові підтвердили ураження наметового містечка рашистів в Енергодарі

https://racurs.ua/ua/n172949-ukrayinski-viyskovi-pidtverdyly-urajennya-nametovogo-mistechka-rosiyan-v-energodari-video.html

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Українські військові дронами-камікадзе відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Цю інформацію підтвердила українська військова розвідка і опублікувала відео.

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Дронами-камікадзе вдарили по наметовому містечку та техніці російської армії, зокрема влучили в авто із зенітними установками та БМ-21 «Град».

Розвідники стверджують про знищення трьох росіян, ще 12 травмовані. Наметове містечко знищила пожежа, яку окупанти довго не могли загасити.

Відзначимо, що підрозділи ЗСУ завдали ювелірного удару по позиціях окупантів біля Запорізької АЕС. Раніше повідомлялося, що окупанти зосереджують свою техніку та озброєння поруч з енергоблоками, аби прикритися спорудами АЕС.