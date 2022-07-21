Росіяни прикрили свою військову техніку енергоблоком Запорізької АЕС, фото - ЕП

https://racurs.ua/ua/n172909-rosiyany-prykryly-svou-viyskovu-tehniku-energoblokom-zaporizkoyi-aes.html

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На Запорізькій АЕС в Енергодарі російські окупанти затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблока.

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Усе це перебуває зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Техніка стоїть поруч із головним маслобаком, де зберігають легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Також там є вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.

Зараз російська військова техніка росіян заважає пожежним машинам та іншій рятувальній техніці потрапити до машинної зали енергоблока № 1. За таких умов ризик пожежі багатократно зростає, а гасити її буде вкрай проблематично.

В «Енергоатомі» наголошують, якщо, наприклад, випадково здетонує боєкомплект, то масштаби пожежі можуть дорівнювати тій, яка сталася під час аварії на Чорнобильській АЕС.

Компанія вкотре апелює до міжнародного співтовариства. Світ закликали вжити заходів для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу станції.

В «Енергоатомі» наголошують, якщо, наприклад, випадково здетонує боєкомплект, то масштаби пожежі можуть дорівнювати тій, яка сталася під час аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ у червні-липні здійснюють контрнаступальні дії, а також обстрілюють російські склади та командні пункти далекобійною артилерією.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ у червні-липні здійснюють контрнаступальні дії, а також обстрілюють російські склади та командні пункти далекобійною артилерією. Т

Тому російські окупанти укріплюютьпозиції поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони «побудували» фортифікаційні споруди і укріплюють окопи.